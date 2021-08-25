Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
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Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor

Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarından 14 gündür sonuç alınamadı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmalarından 14 gündür sonuç alınamadı.

Özlüce köyünde, şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir'in bulunması için ekiplerin 11 Ağustos'ta başlayan çalışması devam ediyor.

Olay sonrası başlatılan arama çalışmalarına AFAD, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşlar ve köylüler katılıyor.

Kadavra köpeklerinin de yer aldığı çalışmalarda karadan, denizden ve havadan yapılan aramalarda Raiba'dan bir ize rastlanmadı.

Zarbana Çayı ve çevresinde yoğunlaşan arama çalışmalarına Adıyaman ve Tekirdağ'dan polis kurbağa adamlar sevk edildi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri de yeniden saha taraması başlattı. İş makineleriyle taranan sel kalıntılarında titizlikle arama yapan ekipler, yükleme ve döküm sırasında da enkazı inceliyor.

Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor
Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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Son dakika haber... Kastamonu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir, 14 gündür aranıyor - Haberler
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