Son dakika haber | Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı

Son dakika haber | Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. için gözaltı kararı çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, gözaltı kararının ardından Mehmet Ö.'nün Sarıyer'de bulunan evine gitti. Ekipler, Mehmet Ö.'nün önceki gün Sarıyer'deki adresinden ayrıldığını öğrendi.

Kıyafetlerini değiştirip taksi ile Esenyurt'a gitmiş

Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri, bölgedeki kameraları inceledi ve şahsın bir akrabasının Kağıthane'deki ofisine gittiğini tespit etti. Polis, ofise geldiğinde Mehmet Ö.'nün orada olmadığını gördü. Bunun üzerine ofis çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi ve Mehmet Ö.'nün bir ticari taksiye bindiği belirlendi. Ticari taksi sürücünü bulan polis, Mehmet Ö.'nün Esenyurt'a gittiğini öğrendi. Öte yandan şahısın tanınmamak için sık sık kıyafet değiştirdiği de tespit edildi.

İzini kaybettirmek istedi

Ekiplerce güvenlik kameraları incelendiğinde, Mehmet Ö.'nün Esenyurt'ta taksiden indikten sonra etrafta dolaştığı, izini kaybettirmeye çalıştığı, son olarak binaların yoğun olduğu bir bölgeye girdiği görüldü.

Polise kapıyı çaldı Mehmet Ö. açtı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, binaların bulunduğu bölgedeki evleri tek tek dolaştı. Ekiplerin son olarak çaldıkları dairenin kapısını müteahhit Mehmet Ö. açtı. Mehmet Ö. Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Müteahhit Mehmet Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu'ya sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi! Aynı acıyı yaşadılar
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi! Aynı acıyı yaşadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berkay Işın Karaca Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 18:47:46. #1.16#

title