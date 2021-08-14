Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 34'e yükseldi (8)
Son dakika haberine göre BAKAN DÖNMEZ, SİNOP'TA İNCELEMELERDE BULUNDU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
BAKAN DÖNMEZ, SİNOP'TA İNCELEMELERDE BULUNDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dönmez, "Sel bölgesine lojistik destek sağlayacak Sinop Türkeli ve Güzelkent'teki limanları inceledik. Selden etkilenerek yıkılan Sinop Ayancık-Türkeli arasındaki yol yapım çalışmalarını takip ettik. Bölgemizin altyapı ve üstyapılarını hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı