Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (9)
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Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (9)

Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (9)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: SEL MAĞDURU ÇOCUĞU MAK TİMİ KURTARDISelin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi de görev aldı.

SEL MAĞDURU ÇOCUĞU MAK TİMİ KURTARDI

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi de görev aldı. MAK timi, sel nedeniyle binada mahsur kalan çocuğu kurtardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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