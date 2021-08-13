Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (9)
Son dakika haber: SEL MAĞDURU ÇOCUĞU MAK TİMİ KURTARDISelin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi de görev aldı.
SEL MAĞDURU ÇOCUĞU MAK TİMİ KURTARDI
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, arama- kurtarma çalışmalarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi de görev aldı. MAK timi, sel nedeniyle binada mahsur kalan çocuğu kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı