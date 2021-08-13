Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
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Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)

Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BAKANLARDAN İNCELEME Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

BAKANLARDAN İNCELEME 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. İki bakan, devam eden çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, sel nedeniyle bölgede elektrik ve su gibi altyapı ihtiyaçlarına gerek duyulduğunu belirterek, "İlk etapta vatandaşlarımızın arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da şehirde kalan insanlarımızın elektrik, su gibi altyapı ihtiyaçları var. Elektrikle ilgili de ciddi manada hasar görmüş durumda burada şebekemiz. Yerinde olmayan trafolarımız var. Geçici olarak mobil jeneratörlerle kritik yerlerin elektriğini veriyoruz ve besliyoruz ama şu anda hala birinci katlarında su olan binalar var. Orada temizlik işleri bitmeden elektrik vermemiz doğru olmaz. O çalışmaların bitmesini bekliyoruz" dedi.APARTMANDA ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI Öte yandan Ezine Çayı kenarında bulunan ve dere yatağının taşması sonucu yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor.

Nursima ÖZONUR/ KASTAMONU,

Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)
Son dakika haber... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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