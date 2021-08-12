Son dakika haber! Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri
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Son dakika haber! Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri

Son dakika haber! Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar havadan ve karadan tahliye edilirken, bir ailenin sel suları nedeniyle mahsur kaldıkları evden kurtarılma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar havadan ve karadan tahliye edilirken, bir ailenin sel suları nedeniyle mahsur kaldıkları evden kurtarılma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Dün öğlen saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış, sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkınlar yaşanmış birçok ev, araba kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar evlerinde mahsur kalmıştı. Yaklaşık 24 saattir süren kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Bozkurt Merkez Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan bir aile itfaiye, jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarıya ekiplerin kucaklayarak çıkardığı yaşlı vatandaşlar yine merdivenle güvenli bölgeye götürüldü. Kurtarılma çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi. - KASTAMONU

Son dakika haber! Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri
Son dakika haber! Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri
Son dakika haber! Kastamonu'da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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