Son dakika haber... Kastamonu'da şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
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Son dakika haber... Kastamonu'da şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

Son dakika haber... Kastamonu'da şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kastamonu'da Kurban Bayramı'nın arife günü dolayısıyla şehit aileleri kabristan ziyaretinde bulundu.

Kastamonu'da Kurban Bayramı'nın arife günü dolayısıyla şehit aileleri kabristan ziyaretinde bulundu.

Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Şehitliği ziyaret eden şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden şehit aileleri, bir süre birbirleriyle de sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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