Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

04.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:05
Son dakika haber | Kastamonu'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... Kastamonu'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kastamonu'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Toykar'ın kullandığı 37 BK 869 plakalı otomobil, Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Batuhan Karayel, olay yerinde yaşamını yitirdi, Hakan Toykar yaralandı.

Toykar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayel'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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