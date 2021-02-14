Son dakika haber | Kastamonu'da ormanlık alan ve mahallede etkili olan yangında 30 hektar alan zarar gördü

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki yangında, 30 hektar alanda hasar oluştu.

İlçeye bağlı Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında çıkan, Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Yangında 5 hektar orman alanı ile 25 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.

Kastamonu'da 9 Şubat'ta saat 02.00 sularında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, tedbir amaçlı Çayırcık Mahallesi ile Çampınar ve Yeşilyuva köyleri boşaltılmıştı.

Öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangında 3 ev ve bir ahır tamamen yanarken, bir evin de çatısı zarar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor