Son dakika haber... KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI
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Son dakika haber... KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haber... KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde orman yangını çıktı.

KASTAMONU'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İğdir köyü mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı. Nedeni hünüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı. Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI
Son dakika haber... KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (2)
EREN KORKMAZ: havalar ısınırsa birde insanların dikkatsizliği olursa
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EREN KORKMAZ: Ormanlar kül olmasın. yaz geliyor sıcaklar artıyor.
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500
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