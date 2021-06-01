Son dakika haber | Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonu: 5 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içerisinde bulunan ve "Nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, özel hayatın gizliliği" gibi suçlar ile eylemlerine halk üzerinde baskıcı ve yıldırıcı etki ile devam eden bir organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 6 ikamette 12 ekip ve 40 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, ruhsatsız tüfek, metamfetamin ve sentetik ecza, çeşitli şahıslar adına düzenlenmiş 15 senet, çok sayıda dijital materyal ve boş senedin ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonda, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve üye olmak" suçundan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet tarafından operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor