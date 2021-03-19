Son dakika haber: Kastamonu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber: Kastamonu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

19.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:00
Son dakika haber: Kastamonu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi tedavi altına alındı.

Beltepe köyünde yaşayan Mustafa (83) ve eşi Zekiye Aysan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Jandarmanın kapıyı açmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, çiftçi yerde hareketsiz buldu.

Mustafa Aysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zekiye Aysan, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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