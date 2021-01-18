Son dakika haber... Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan Kovid-19 hastası çift hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haber... Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan Kovid-19 hastası çift hastaneye ulaştırıldı

18.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:39
Son dakika haber... Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan Kovid-19 hastası çift hastaneye ulaştırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köyde mahsur kalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası çift, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köyde mahsur kalan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası çift, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke köyünde yaşayan Emine ve Osman Aşkaroğlu çifti yaklaşık bir hafta önce Kovid-19'a yakalandı.

Sağlık ekipleri tarafından köyde yapılan kontrollerinin ardından karantinaya alınan çift, köy muhtarı Yüksel Aktaşoğlu'nu arayarak durumlarının ağırlaştığını bildirdi.

Muhtar Aktaşoğlu da durumu İl Özel İdaresi ve 112 Acil Servis ekipleriyle paylaştı.

Hastaya ulaşmak için yola çıkan ve kar engeliyle karşılaşan 112 Acil Servis ekiplerinin köye ulaşması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Yol, ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açılabildi.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, Aşkaroğlu çiftini ambulansla alarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

"Bu kış günlerinde de devletimiz yanımızda"

Tekke köyü muhtarı Yüksel Aktaşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağ olsun devlet yetkililerimiz yardımımıza koştular. Gerek İl Özel İdare'ye gerek 112'ye teşekkür ederiz. Maalesef köyümüzün birkaç hanesinde Kovid-19 vakası var. Bu kış günlerinde de devletimiz yanımızda." dedi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinde çalışan Arif Koşar ise yoğun kış şartlarında kapanan köylere hizmet götürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Özel İdaresi olarak 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydeden Koşar, "Yolumuzu açtık. Hastayı sağlık çalışanlarına teslim ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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