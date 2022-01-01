Son dakika haber | Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haber | Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 10 şişe içki, 2 şişe etil alkol ile 2 tabanca ele geçirildi.

Solüsyon ve aromaların da ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title