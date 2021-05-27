Son dakika haber... Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak alkollü içki imal ve ticaretinin engellenerek bu ürünlerin toplum sağlını tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda il merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda kurusıkı tabanca, 5 dolu alkollü içki şişesi, 3 dolu viski şişesi, 4 aroma ve solüsyon ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor