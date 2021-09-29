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Son dakika haber: Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

Son dakika haber... Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaybolan 4 inek, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde kaybolan 4 inek, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çayırlı köyünde yaşayan A.Ç. 112 İhbar Hattı'nı arayarak dört ineğinin kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine jandarma tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu hayvanlar, kayboldukları bölgeden yaklaşık 6 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu.

İnekler, sahibine teslim edildi.

Son dakika haber: Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Kastamonu'da jandarma kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti - Haberler
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