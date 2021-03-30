Son dakika haber! Kastamonu'da inşatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kastamonu'da inşatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kastamonu'da inşatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Harmancık Mahallesi Çeşme Sokak'taki inşaatın asansör kurulumunda çalışan İmdat Karabakal, 5. kattan boşluğa düştü.

Olayı fark eden diğer çalışanlar, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Taşköprü Belediyesi İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkartılan Karabakal, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Karabakal, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karabakal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

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