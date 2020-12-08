Son dakika haber | Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

08.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:11
Son dakika haber | Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Kastamonu'da silah, cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi olan hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da silah, cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi olan hap ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah, mühimmat ve ilaç kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 1676 hap, macun ve jelden oluşan cinsel içerikli ürün ile uyuşturucu etkisi yapan 9 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

İlgili Haberler

Son dakika haber | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kastamonu'da ilaç ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:14:22. #1.14#
title