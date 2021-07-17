Son dakika haber: Kastamonu'da Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kastamonu'da Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı

Son dakika haber: Kastamonu'da Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Son dakika haber: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kastamonu bölgesi sıralama atışları gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonası Kastamonu bölgesi sıralama atışları gerçekleştirildi.

Gazi Stadı'nda düzenlenen sıralama atışlarına Kastamonu, Çankırı Ankara, Kırşehir, Karabük, Bartın ve Zonguldak'tan 111 sporcu katıldı.

Toplam 17 spor kulübünden sporcuların katıldığı atışlar, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı.

Atışlar sırasında geleneksel elbiseler giyen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Yarışmanın yapıldığı alana gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya Tufan, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi.

Vali Çakır, gazetecilere, böyle önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun sporcu şehri olduğunu aktaran Çakır, "İlimizde geleneksel Türk ok atıcılığı sporunun yaygınlaşması noktasında hem il merkezimizde hem ilçelerimizde yoğun gayret içinde bulunacağız. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye şampiyonasına Kastamonu olarak çok daha sporcu ile iştirak edeceğiz." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel ise Kastamonu halkına ve idarecilerine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan bölge sıralaması yarışlarına AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yarışmacı olarak katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Deniz Akkaya Hakan Sabancı
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kastamonu'da Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Türkiye Şampiyonası sıralama atışları yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 19:05:10. #1.14#

title