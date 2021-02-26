Son dakika haber | Kastamonu'da ev ve iş yerinde tarihi eserler bulunan kişi gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ev ve iş yerinde çok sayıda tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ev ve iş yerinde çok sayıda tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde Z.K'nin ev ve iş yerinde tarihi eser bulunduğunu tespit etti.
Ev ve iş yerinde yapılan aramada tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 210 sikke, 35 metal obje, kılıç, hançer, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 47 fişek, minyatür terazi, 4 kadeh, 4 fincan, 2 minyatür bakraç, sürahi, kül tabağı, 2 bilezik, kupa bardak ve define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Z.K, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor