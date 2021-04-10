Son dakika haber: Kastamonu'da eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Kastamonu'da eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kastamonu'da eski milletvekili Mehdi Keskin kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haber... Kastamonu'da eski milletvekili ve avukat Mehdi Keskin, otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da eski milletvekili ve avukat Mehdi Keskin, otomobilinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olağan genel kuruluna katılmak için otomobiliyle Kastamonu Barosuna gelen 83 yaşındaki Keskin, bina önünde otomobilinin içinde kalp krizi geçirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskin'in vefatı nedeniyle genel kurul 17 Nisan'a ertelendi.

Kastamonu Barosuna bağlı olarak 56 yıldır serbest avukatlık yapan Keskin, Adalet Partisinden 15. dönem milletvekilliği ile Kastamonu Baro Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Keskin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılandığı davada şehit aileleri adına müdahil avukat olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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