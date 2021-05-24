Son dakika haber! Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haber! Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken 680,55 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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