Son dakika haber! Kastamonu'da düğünler Kovid-19 nedeniyle 3 saatle sınırlandırıldı
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Son dakika haber! Kastamonu'da düğünler Kovid-19 nedeniyle 3 saatle sınırlandırıldı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin 3 saati geçemeyeceği bildirildi.

Son dakika haber! Kastamonu'da düğünler Kovid-19 nedeniyle 3 saatle sınırlandırıldı
17.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:06

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin 3 saati geçemeyeceği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni önlemler alındığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla

mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00'de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

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