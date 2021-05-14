Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kastamonu'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni köyü Sifan Mahallesi'nde yaşayan Emre A. ile kardeşi Oktay A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu o sırada pencerede bulunan Oktay A'nın eşi Aysel A'ya saçmalar isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel A, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aysel A, yolda yaşamını yitirdi.

Emre A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cemal Hünal Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:58:38. #1.15#

title