Son dakika haber: Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

04.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:36
Son dakika haber: Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak

Son dakika haberler: Kastamonu'da çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla belirli saatlerde açık olmasına karar verildi.

Kastamonu'da çiçekçilerin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla belirli saatlerde açık olmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplandığı ve 14 Şubat'ta çiçekçilerin çalışma saatleriyle ilgili kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde müşterilere iş yerinde, 10.00-24.00 saatlerinde ise evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Barış Manço Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kastamonu'da çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle belirli saatlerde açık olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:37:35. #1.16#
title