Son dakika haber | Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
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Son dakika haber | Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Cide Kaymakamı Melih Aydoğan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Başköy köyü Merkez Mahallesi'nde, artan vaka sayıları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar karantina uygulanmasına karar verdi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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