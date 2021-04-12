Son dakika haber: Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haber: Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haber: Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Karaçomak köyünün 8 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, karantina süresince köyde ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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