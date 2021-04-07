Son dakika haber | Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kuşkayası köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor