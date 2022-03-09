Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Kastamonu'da 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da, belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beyçelebi Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde aralarında belediye halk otobüsünün de bulunduğu 7 araç çarpıştı.

Ardından halk otobüsünde bulunan yolcular başka bir araca aktarıldı.

Kazada yaralanan otomobildeki yolculardan Yonca Özdemir, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title