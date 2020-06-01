Son dakika haber: Kastamonu'da 2,5 ay önceki hırsızlığın faili yakalandı
Son dakika habere göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2,5 ay önce yaşanan hırsızlıkla ilgili bur kişi gözaltına aldı.
01.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:51
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2,5 ay önce yaşanan hırsızlıkla ilgili bur kişi gözaltına aldı.
İlçeye bağlı Uluyol köyünde 14 Mart'ta E.U'ya (59) ait evden 2 av tüfeği ile 1 ağaç kesme motorunu çalındı.
Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafında yapılan çalışmada, hırsızlığı 22 yaşındaki F.B'nin gerçekleştirildiği belirlendi.
Şüphelinin çaldığı malzemeleri Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyündeki babaannesinin evinde sakladığı tespit edildi.
F.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ele geçirilen 2 adet av tüfeği ve 1 ağaç kesme motoru sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA