Son dakika haber | Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
10.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:52
Son dakika haberleri... Kastamonu'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kastamonu'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Aşağıyuva köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ikinci bir karara kadar karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu