Son dakika haber | Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

10.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:52
Son dakika haber | Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Aşağıyuva köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ikinci bir karara kadar karantinaya alındı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

İlgili Haberler

Son dakika haber: Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
Son dakika haber: Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı
Son dakika haberi: Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Son dakika haberi: Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde 1 belde ve 2 köy karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Şenol Güneş Sinan Gümüş Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:54:37. #1.15#
title