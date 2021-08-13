Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz"
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Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergahlar üzerinde Karayolları'mız çalışmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."

Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz'
Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz'
Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz'
Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz" - Haberler
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