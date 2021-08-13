Son dakika haber... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kastamonu, Bartın ve Sinop) 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak burayı da ilan ediyoruz"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti.