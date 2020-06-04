HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber | Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Aslı İskit, Almanya'ya transfer oldu

Son dakika spor haberi: Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da oynayan Aslı İskit, Almanya'nın Thüringer takımına transfer oldu.

Son dakika haber | Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Aslı İskit, Almanya'ya transfer oldu
04.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:37

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da oynayan Aslı İskit, Almanya'nın Thüringer takımına transfer oldu.

Takımda sol oyun kurucu olarak görev alan Aslı İskit, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki sezondur Kastamonu ekibinde forma giydiğini söyledi.

Kastamonu'yu çok sevdiğini ifade eden Aslı İskit, "Kastamonu'da iki sezon geçirdim. İki sezon benim için çok özel ve çok güzeldi. Hedefi olan bir kulüpte oynamanın ayrıcalığını yaşadım. Türkiye'de hiçbir yerde karşılaşmadığımız müthiş bir taraftar desteğiyle oynadım. Hedefi olan bir yapının içerisinde olmaktan çok mutluluk duydum. Türkiye ve Avrupa'da başarılar yakaladığımız bu iki sezonun ve Kastamonu'nun hayatımda her zaman çok özel bir yeri olacak. Türkiye'de kalacak olsaydım başka bir kulüpte oynamak istemezdim." şeklinde konuştu.

Almanya'da Thüringer'de forma giyeceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Aslı İskit, "Kastamonu'ya İsveç'ten gelmiştim. Gelecek sezon Almanya'da oynayacağım. Transferim umarım gençlerin önünü açar, ülkemizdeki genç hentbolculara örnek olmak güzel bir şey. Ülkemiz için de önemli olduğunu düşündüğüm böyle bir kararı aldım. Mutluyum. Bundesliga küçüklüğümden beri oynamak istediğim bir ligdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Spor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor Spor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Spor
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Spor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Spor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Spor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Edibe Şahin Devlet Bahçeli Berat Albayrak Adnan Menderes
Magazin Seda Sayan Şahan Gökbakar Rafet El Roman Seren Serengil
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kastamonu Belediyesporlu hentbolcu Aslı İskit, Almanya'ya transfer oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:40:14. #1.14#
title