Son dakika haber | KASTAMONU - Bakan Özer: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz"
Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Bakan Özer, sel bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu