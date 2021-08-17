Son dakika haber: KASTAMONU - Almanya'da yaşayan gönüllü dönüşünü iptal ederek sel bölgesine geldi
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Son dakika haber: KASTAMONU - Almanya'da yaşayan gönüllü dönüşünü iptal ederek sel bölgesine geldi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Almanya'da yaşayan ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekibi gönüllüsü Tuğba Özdemir (31), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından, Almanya'ya dönüşünü iptal ederek, ilçede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Almanya'da yaşayan ANDA Kardeşe Vefa Derneği arama kurtarma ekibi gönüllüsü Tuğba Özdemir (31), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından, Almanya'ya dönüşünü iptal ederek, ilçede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ailesiyle beraber 10 yaşından beri Almanya'da yaşayan Özdemir, 2018 yılında ANDA Derneği bünyesinde faaliyet gösteren arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak yer aldı.

Suriye'de de çeşitli görevlere katılan Özdemir, Türkiye'de doğal bir afet olduğu zaman ülkesine gelip, arama kurtarma çalışmalarına katılarak büyük bir vefa örneği gösteriyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından, Almanya'ya dönüşünü iptal ederek memleketi Kayseri'den Bozkurt ilçesine gelen Özdemir, bölgedeki şartların zorluğuna aldırmadan, büyük bir özveriyle arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

"Beni buraya getiren güç duygularım"

Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğine inandığını ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi:

"Burada hafriyat altında ve çöken binalarda arama ve kurtarma faaliyetlerine katılıyorum. AFAD ile koordineli çalıştığımız için burada sel afeti olduğu bilgisi geldi. Haberi alır almaz hemen buraya çıkıp geldim. Beni buraya getiren güç duygularım, bir mazluma umut olmak için geldim, burada bir işin ucundan tutmak için geldim. Tek amacımız burayı tekrar eski haline getirmek."

"Ne zaman burası selamete ulaşır, ben o zaman dönüş yaparım"

Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin acısını çocukluğundan beri yüreğinde hissettiğini anlatan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yalnız olmadığımızı, böyle durumlarda var olduğumuz ve birlik olduğumuzu anladım. Burada bir acı yaşandı, bir acı, bin acıya dönüştü ve burada bu acıyı hissediyoruz. Bu acıyla beraber tek yürek olduk ve bu acıyı hafifletmeye çalışıyoruz. Biz burada Bozkurt halkı için varız, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Almanya'ya dönecektim iptal ettim. Ne zaman burası selamete ulaşır, ben o zaman dönüş yaparım. Biz gurbetçiyiz, vatan toprağına hasret yaşıyoruz. Buranın hasretiyle yanıp tutuşurken buradaki afeti göz ardı edip Almanya'ya gidemezdim. O yüzden burada kalmalıydım ve vefa borcumu ödemem gerekirdi."

Son dakika haber: KASTAMONU - Almanya'da yaşayan gönüllü dönüşünü iptal ederek sel bölgesine geldi
Son dakika haber: KASTAMONU - Almanya'da yaşayan gönüllü dönüşünü iptal ederek sel bölgesine geldi
Son dakika haber: KASTAMONU - Almanya'da yaşayan gönüllü dönüşünü iptal ederek sel bölgesine geldi
Son dakika haber: KASTAMONU - Almanya'da yaşayan gönüllü dönüşünü iptal ederek sel bölgesine geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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