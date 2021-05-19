Son dakika haber... Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
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Son dakika haber... Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssüne roket atışlarında bulunduklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssüne roket atışlarında bulunduklarını açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugaylarının paylaştığı videoda askeri üssün olduğu bölgeye roket atışı yapıldığı görülüyor.

Son dakika haber... Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
Son dakika haber... Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
Son dakika haber... Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu
Son dakika haber... Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki 6 askeri hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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