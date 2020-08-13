Son dakika haber | Kask takmayan, ehliyeti olmayan motosiklet sürücülerine ceza Bir son dakika haberine göre Fatih'te polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

Fatih'te polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi. Helikopter destekli motosiklet uygulamasında kaskını takmayan ve ehliyeti olmayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Fatih ilçesinde yapılan uygulamada motosiklet kaskı takmayan, ehliyeti olmayan ve ruhsatsız sürücülere cezai işlem yapıldı. Ehliyet ve ruhsatı olmayan bir motosiklet kuryesine ise 5 bin lira ceza kesilirken, motoruna çekici tarafından el konuldu.

İş yerine her sabah motosiklet ile gittiğini ifade eden Sercan Ortaç, "İyi bir şey yapıyorlar. Çünkü ehliyetsiz gezen kasksız gezen çok insan var. Bu da trafikte motorcuların o ehliyetsiz, kasksız olanları yüzünden motosiklet sürücüleri için kötü bir algı oluşturuyor. Biz kaskımızı takıyoruz. Hava sıcak olmasa montumu da giyeceğim. Bunu sürekli yapıyorlar zaten. İyi bir şey. Bende hiçbir şey eksik değil. Her şeyim tam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA