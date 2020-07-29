Son dakika haber | Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı Son dakika gelişmesine göre Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma; lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Kaynak: AA