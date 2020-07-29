Son dakika haber | Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Son dakika gelişmesine göre Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.
29.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:20
Kasımpaşa, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma; lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
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Kaynak: AA