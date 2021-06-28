Son dakika haber... Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin'i transfer etti
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Son dakika haber... Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Son dakika haber... Kasımpaşa, kaleci Harun Tekin'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen 32 yaşındaki kaleci ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi korudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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