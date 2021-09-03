Son dakika haber! KASIĞINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika haber! KASIĞINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da kasığında şırınga saplı, ceset bulundu.

ANTALYA'da kasığında şırınga saplı, ceset bulundu. Madde bağımlısı olduğu üzerinde durulan kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta bugün sabah saatlerinde, metruk binaların yanındaki boş arazide 35- 40 yaşlarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, yere yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kasık bölgesine saplı şırınga bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada polis ekipleri, çevreye saçılan ekmek parçalarını toplayıp çöpün kenarına bıraktı.

Son dakika haber! KASIĞINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! KASIĞINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! KASIĞINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! KASIĞINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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