Son dakika haber! Kasapoğlu: "Sporcu bursunun kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere de birlikte yaymış olacağız"
29.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:54
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı