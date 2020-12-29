Son dakika haber! Kasapoğlu: "Sporcu bursunun kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere de birlikte yaymış olacağız"

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği (ÖZDER) arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.