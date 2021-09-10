Son dakika haber: Kaş'taki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kaş'taki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle söndürüldü

Son dakika haber: Kaş'taki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın, Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılırken, alevler çevredeki sera ve yerleşim yerlerini de tehdit etti. İhbarın üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ayağım ağrıyor' deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
"Ayağım ağrıyor" deyip hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Fatih Terim Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Kaş'taki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 01:08:37. #1.15#

title