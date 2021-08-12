Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor

Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Rahmiye Mahallesi Aydınlı Sokakta parke, Beşik Sokakta asfalt yama, Maşukiye Mahallesi'nde Aslanağzı Sokakta parke yol tamiri çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmaları incelemesi sırasında Başkan Kocaman hemşehrileri ile de bir araya geldi. Çalışmaları değerlendiren Kocaman, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimizin daha konforlu üstyapı ve ulaşım hizmetine kavuşması için aralıksız olarak çalışıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında yeni kontrollü döneme girdik. Bu dönemde ekiplerimiz tarafından çalışmalara hız verildi. Daha konforlu Kartepe için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor
Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Demet Akalın Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kartepe'de yatırımlar durmuyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:05:02. #1.14#

title