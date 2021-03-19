Son dakika haber... Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasınca kaydedildi
Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayışının ardından ağaçta asılı kalan kişi, jandarma ekibince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayışının ardından ağaçta asılı kalan kişi, jandarma ekibince kurtarıldı.
İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Kartepe Kayak Merkezi Geyik Alanı Zirvesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle tekli uçuş yaptı.
Kalkışın ardından rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden pilot, üzerine düştüğü ağacın dallarında asılı kaldı.
Kayak pistlerini kontrol için devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timince pilot ağaçta fark edildi. Ekiplerin ağaçtan ip yardımıyla 15 metre yükseklikten indirdiği pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan kaza anı pilotun aksiyon kamerasına yansındı. Görüntülerde pilotun koşarak yükselmesi ve ardından ağacın üzerine düşmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş