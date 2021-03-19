Son dakika haber... Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasınca kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber... Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasınca kaydedildi

19.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:15
Son dakika haber... Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasınca kaydedildi

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayışının ardından ağaçta asılı kalan kişi, jandarma ekibince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayışının ardından ağaçta asılı kalan kişi, jandarma ekibince kurtarıldı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Kartepe Kayak Merkezi Geyik Alanı Zirvesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle tekli uçuş yaptı.

Kalkışın ardından rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden pilot, üzerine düştüğü ağacın dallarında asılı kaldı.

Kayak pistlerini kontrol için devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timince pilot ağaçta fark edildi. Ekiplerin ağaçtan ip yardımıyla 15 metre yükseklikten indirdiği pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kaza anı pilotun aksiyon kamerasına yansındı. Görüntülerde pilotun koşarak yükselmesi ve ardından ağacın üzerine düşmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Demet Akbağ Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasınca kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 20:16:14. #1.15#
title