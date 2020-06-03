Son dakika haber | Kartepe'de 'halk ekmek' satış noktalarında çalışmalar sürüyor Son dakika haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliğinde Kartepe'de yapılan 'halk ekmek' satış noktalarında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliğinde Kartepe'de yapılan 'halk ekmek' satış noktalarında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası tarafından imzalanan protokolün ardından Kartepe Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında alınan karar ile ilçe genelinde 'halk ekmek' satış noktalarının kurulmasına karar verildi. Meclis kararı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası işbirliğinde yapılan toplantıların ardından Kartepe genelinde beş noktaya halk ekmek satış noktasının kurulmasına karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Emekevler Mahallesi, Ataevler Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Ataşehir Mahallesi'nde halk ekmek satış noktası olarak belirledikleri halk ekmek satış noktalarında kurulumu tamamladı. Kartepe Halk Ekmek Satış noktaları hakkında bilgiler aktaran Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecinde projelerimize hız verildi. Büyükşehir Belediyemizle birlikte beş noktada Halk Ekmek Satış noktaları hazırlandı. Kartepeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA