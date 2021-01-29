Son dakika haber | Kartalkaya'da pistten çıkarak kaybolan 5 kişi JAK timi tarafından kurtarıldı
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Son dakika haber | Kartalkaya'da pistten çıkarak kaybolan 5 kişi JAK timi tarafından kurtarıldı

29.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:22
Son dakika haber | Kartalkaya'da pistten çıkarak kaybolan 5 kişi JAK timi tarafından kurtarıldı

Son dakika haberler: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

İstanbul'dan tatil için kayak merkezine gelen ve snowboard yapan 5 kişi pistten çıkarak kayboldu.

Kaybolan ziyaretçiler, cep telefonu ve çam ağaçlarında bulunan "acil çağrı" butonlarına basarak jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine kayak merkezinde görev yapan JAK timi tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Acil çağrı butonunun olduğu Ramazanbeyderesi mevkisine giden ekipler, 5 kişiye ulaştı.

Çay ikram edilen 5 kişi, daha sonra jandarmaya ait araçlarla kaldıkları otele bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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