Son dakika haber: Kartalkaya'da jandarma timleri turistlerin güvenliği için zorlu şartlarda görev başında

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma timleri, turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlarda 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma timleri, turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlarda 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı bölgede yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kış sezonunda yoğun ilgi gösterdiği Kartalkaya'da olası afetlere karşı gece gündüz teyakkuzda olan jandarma timleri, eğitimlerini de aksatmıyor.

İstanbul ile Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan jandarma timlerinin gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeğini aratmıyor.

Sıfırın altında 12 derecede yapılan tatbikat nefesleri kesti

Bu kapsamda toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaşan 25 pistin bulunduğu kayak merkezinde üç farklı senaryo üzerine yapılan tatbikatta ilk olarak kayak ve snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan iki kişi, Ramazanbeyderesi mevkisinde çam ağaçlarında bulunan "Acil Çağrı" butonuna basarak ekiplerden yardım istedi.

İhbar üzerine JAK ve JÖAK ekipleri, kar motorları ve UTV'lerle bölgeye hareket etti. Bölgeye gelen ekipler, drone yardımıyla tatilcinin bulunduğu yeri belirledikten sonra kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Zorlu şartlarda mücadele eden ekipler, iki tatilcinin bulunduğu yere kar ayakkabılarıyla yürüyerek ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olması nedeniyle üşüyen tatilcilere, ekipler tarafından çay ve çikolata ikram edildi. Daha sonra 2 tatilci, ekipler tarafından kar araçlarının bulunduğu alana getirildi.

İkinci senaryoda da Kazankaya bölgesinde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan ve yaralanan tatilciyi kurtarmak için çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında tatilcinin kaybolduğu bölgeye gelen ekipler, sedyeye aldıkları yaralı tatilciyi UTV aracının vinç sistemiyle kurtardı.

Üçüncü senaryoda ise pistte kayak yaptığı esnada yaralanan tatilcinin kurtarılması için kayar sedye yardımıyla kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca ekiplere yönelik zorlu arazi ve hava şartlarında çadır kurma, ateş yakma gibi konularda da eğitimler gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, drone ile görüntülendi.