Son dakika haber: KARTAL SAHİLİ'NDE GEMİDE YANGIN-3(ALEVLİ GÖRÜNTLÜLERLE)
24.10.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:42
Bir son dakika haberine göre Yılmaz OKUR-Ali Kerem BENGİ/ KARTAL sahilinde bulunan gemide yangın çıktı.
Yılmaz OKUR-Ali Kerem BENGİ/ KARTAL sahilinde bulunan gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü:
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-Alev alev yanan gemi(Cep telefonu kamerası)
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR