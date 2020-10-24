Son dakika haber: KARTAL SAHİLİ'NDE GEMİDE YANGIN-3(ALEVLİ GÖRÜNTLÜLERLE)
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Son dakika haber: KARTAL SAHİLİ'NDE GEMİDE YANGIN-3(ALEVLİ GÖRÜNTLÜLERLE)

24.10.2020 20:38 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:42
Son dakika haber: KARTAL SAHİLİ'NDE GEMİDE YANGIN-3(ALEVLİ GÖRÜNTLÜLERLE)

Bir son dakika haberine göre Yılmaz OKUR-Ali Kerem BENGİ/ KARTAL sahilinde bulunan gemide yangın çıktı.

Yılmaz OKUR-Ali Kerem BENGİ/ KARTAL sahilinde bulunan gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü:

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-Alev alev yanan gemi(Cep telefonu kamerası)

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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