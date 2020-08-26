Son dakika haber... Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı
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Son dakika haber... Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı

Son dakika habere göre Kartal sahil yolunda virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin takla atıp İspark kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Kartal sahil yolunda feci kaza: 2 yaralı
26.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:06

Kartal sahil yolunda virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobilin takla atıp İspark kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anında otopark kulübesinde çalışanların olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kartal sahil yolu Şehrazat Caddesi mevkiinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Beyza T. idaresindeki 35 AGH 768 plakalı otomobil, virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hız nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak sürüklendi. Sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan İspark kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Otomobilde bulunan Beyza T. ve yakını araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak acil servis ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza anında otopark kulübesinde çalışanların olmaması olası bir faciayı önledi.

Otomobil hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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