Son dakika haber | Kartal'daki market yangını söndürüldü
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Son dakika haber | Kartal'daki market yangını söndürüldü

Son dakika haberi... Kartal'da bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.08.2020 05:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:33

Kartal'da bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Soğanlık Yeni Mahallesi Peyami Safa Sokak'taki 10 katlı bir binanın giriş katındaki markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında marketteki bazı ürünlerin patlaması nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Binada oturan bir kişiye, korkuya kapılması üzerine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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Son dakika haber | Kartal'daki market yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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